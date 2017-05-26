26.05.2017 13:40

Вниманию автомобилистов! В связи с проведением аварийных ремонтных работ железнодорожный переезд 2 км участка Пихтовая - Высоцк будет закрыт для движения автотранспорта с 8 часов вечера 27 мая до 8 утра 28 мая. Объезд из пос. Советского в Высоцк - по дороге Зеленогорск – Приморск - Выборг.