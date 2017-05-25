31 мая в 13 часов на ВСЗ начнется торжественная церемония закладки траулера

25.05.2017 11:09

На Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года пройдёт торжественная церемония закладки головного траулера проекта ST-118L-ATF, строящегося по заказу Архангельского тралового флота.

Серия рыболовных траулеров-процессоров состоит из четырех судов, которые будут строиться на Выборгском судостроительном заводе под ключ. Место будущей работы судов – Северный и Дальневосточный бассейны.

Резка металла для головного судна уже начата, закладка первой секции состоится 31 мая.

Фото: ВСЗ