31 мая в 13 часов на ВСЗ начнется торжественная церемония закладки траулера
25.05.2017 11:09
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года пройдёт торжественная церемония закладки головного траулера проекта ST-118L-ATF, строящегося по заказу Архангельского тралового флота.
Серия рыболовных траулеров-процессоров состоит из четырех судов, которые будут строиться на Выборгском судостроительном заводе под ключ. Место будущей работы судов – Северный и Дальневосточный бассейны.
Резка металла для головного судна уже начата, закладка первой секции состоится 31 мая.
Фото: ВСЗ
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