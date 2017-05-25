Дополнительная «Ласточка» соединит Выборг с Петербургом с 27 мая

25.05.2017 09:59

С 27 мая 2017 года на летний период по выходным дням назначаются дополнительные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург - Выборг. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7206 будет отправляться из Выборга в 9:57 и прибывать на Финляндский вокзал в 11:12.

Поезд № 7207 будет отправляться из Санкт-Петербурга в 11:39 и прибывать в Выборг в 12:54.

Таким образом, с 27 мая на участке Санкт-Петербург – Выборг по рабочим дням будет курсировать четыре пары скоростных электропоездов «Ласточка, а в выходные дни - шесть пар.