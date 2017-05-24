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Главой МО «Город Выборг» стал Сергей Кустов

24.05.2017 12:16

Sergey KustovДепутатский корпус городского состава провел процедуру досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования «Город Выборг» Александра Лысова. На эту должность единогласным решением парламентариев был избран Сергей Кустов, ранее занимавший должность заместителя председателя Совета депутатов г. Выборга. Напомним, Александр Лысов совмещал обязанности главы района и главы города. Теперь же общим решением их разделили.
Как мы уже сообщали ранее, пост главы района по решению районного Совета депутатов занял Дмитрий Никулин. Ранее он занимал должность заместителя председателя Совета депутатов Выборгского района Ленобласти.

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