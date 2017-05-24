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График «летней» остановки котельных в Выборге

24.05.2017 10:03

Net goryachey vodyГлавная цель остановки котельных на ежегодный профилактический ремонт – это подготовка оборудования к зиме, мера, позволяющая избежать непредвиденных срывов и аварий во время отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Выборгтеплоэнерго» и опубликовали на сайте компании график отключения котельных в Выборге летом 2017 года.

• котельная на Смирновском шоссе, 6 остановлена на период с 5 мая по 1 октября;
• котельная на ул. Песочной, 3 будет остановлена с 6 по 19 июня;
• котельная на ул. Б. Каменной, 18 – с 14 по 27 июня;
• котельная на ул. Маяковского, 5 – с 4 по 17 июля;
• котельная на ул. Октябрьской, 4 – с 4 по 17 июля;
• котельная на Складском проезде, 3 – с 4 по 17 июля;
• котельная на ул. Куйбышева, 23 - с 1 по 14 августа.

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