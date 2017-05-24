В Выборге за круглым столом обсудят историю Выборгской таможни

24.05.2017 09:56

26 мая в Выборгском филиале РАНХиГС состоится круглый стол «История становления и развития Выборгской таможни в Петровскую эпоху». В работе круглого стола примут участие представители государственных и муниципальных органов власти и управления, должностные лица Выборгской таможни, студенты, преподаватели, ученые Выборгского филиала РАНХиГС, журналисты.

Цель проведения мероприятия - привлечение внимания экспертов, общественности и СМИ к документам, найденным в областном архиве г. Миккели (Финляндия), позволяющим определить дату основания Выборгской таможни.

Круглый стол состоится в пятницу, 26 мая 2017 года, в 10 часов по адресу: г. Выборг, Ленинградский просп., 11, аудитория 13. Начало регистрации участников в 09.30.