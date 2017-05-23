Проект областного Социального кодекса обсудят с жителями Выборга

23.05.2017 10:45

Выборжцев приглашают обсудить проект Социального кодекса Ленинградской области. Документ объединяет порядка 60 действующих законов о социальной поддержке населения. В первую очередь он значительно увеличивает размер выплат незащищенным категориям граждан. Сумма среднего дохода для определения нуждаемости составляет 28,5 тысяч рублей. Закон может вступить в силу с января 2018 года. Об изменениях, которые коснутся получателей социальных выплат после введения критерия нуждаемости, расскажут сотрудники профильного комитета на встречах с населением.

В Выборге обсуждение Социального кодекса состоится 26 мая в большом зале Совета депутатов по адресу ул. Крепостная, 35. В 12 часов пройдет встреча с ветеранами и пенсионерами, к 15 часам на обсуждение приглашаются семьи с детьми.