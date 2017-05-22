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С 22 по 28 мая можно прокатиться на «Сапсане» на 30% дешевле, чем обычно

22.05.2017 16:18

SapsanПассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» могут приобрести билеты на поезда отправлением с 22 по 28 мая 2017 года – со скидкой 30 %. Акция действует для поездов следующей нумерации:
- № 753 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга в 07:00;
- № 754 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 07:30;
- № 756 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 07:45.
Акция распространяется на все классы обслуживания, за исключением купе-переговорных и первого класса.
Кроме того, с 22 по 28 мая 2017 года в поездах указанной нумерации будет действовать специальный тариф для перевозки организованных групп пассажиров (туристы, школьные группы, организованные деловые поездки и т.д.).
Подробности акции на сайте ОАО «РЖД».

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