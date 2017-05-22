Финский шенген придется ждать более месяца

22.05.2017 11:05

Срок оформления финского шенгена составляет на сегодня 33 дня. Если подать заявление на этой неделе, то виза будет готова к концу июня, подсчитали корреспонденты Фонтанки. fi.

Напомним, срок оформления шенгенской визы в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге растянулся до месяца из-за большого наплыва визовых заявлений и нехватки работников визового отдела. Сейчас в день поступает 3-4 тысячи заявлений, а обрабатывать успевают лишь 2-3 тысячи.