Экзамен по истории станет для выпускников школ обязательным

19.05.2017 11:45

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Она подчеркнула, что без знания этого предмета невозможно двигаться дальше. В 2020 году историю будут сдавать во всех школах страны.