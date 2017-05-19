Экзамен по истории станет для выпускников школ обязательным
19.05.2017 11:45
Единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Она подчеркнула, что без знания этого предмета невозможно двигаться дальше. В 2020 году историю будут сдавать во всех школах страны.
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