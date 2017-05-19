Военные помогут бороться с пожарами

19.05.2017 11:37

Группировку сил для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и для оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем создали в Западном военном округе. Как сообщает пресс-служба ЗВО, команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров. Всего группировка насчитывает более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники. Кроме того, к несению противопожарного дежурства при необходимости привлекаются вертолеты армейской авиации ЗВО.