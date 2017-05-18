В пятницу жителям Выборга расскажут о работе мобильного приложения «Пригород»
18.05.2017 17:50
19 мая 2017 года с 10:00 до 13:00 на железнодорожном вокзале Выборга пройдет день информирования о работе мобильного приложения «Пригород». Специалисты ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» ответят на вопросы пассажиров и помогут оформить билет на пригородный поезд с помощью мобильного приложения. Сотрудники будут находиться за специальными консультативными стойками.
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