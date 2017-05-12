Выборгские рейсовые автобусы частично изменят маршруты на 4 дня

12.05.2017 14:11

Ремонтные работы на газопроводе частично изменят маршруты рейсовых автобусов. С 15 по 19 мая будет перекрыт для проезда автотранспорта перекресток улицы Приморской и проспекта Победы. В связи с этим изменения произойдут в схемах движения городских автобусов 1/6, 9, 10, 11, 13 и 14, а также пригородного маршрута №134, следующего до поселка Гаврилово.

Изменения в схеме движения городских и пригородных автобусов МО «Выборгский район», а именно:

- маршрут № 1/6 — Треугольный пер. - ул. Вокзальная — Лен. ш. - Московский пр. - ул. Крепостная — ул. Гагарина — ул. Приморская — пр. Победы - ул. Гагарина — ул. Крепостная — Московский пр. - Лен. ш. - ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная — Лен. пр. – наб. 40-летия ВЛКСМ — ул. Островная — п. Выборгский — п. Северный;

- маршрут № 9 — п. им. Кирова — ул. Офицерская — ул. Кривоносова — ул. Железнодорожная — Лен. пр. - ул. Крепостная — ул. Гагарина — пр. Победы — ул. Приморская — ул. Гагарина — ул. Круговая — ул. Б. Каменная — Лен. ш. - ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная — ул. Кривоносова — ул. Кузнечная — п. им. Кирова;

- маршруты №№ 10, 11, 14 — Лен. пр. - ул. Крепостная — ул. Гагарина — ул. Приморская — пр. Победы — ул. Гагарина — ул. Крепостная — Лен. пр.;

- маршрут № 12 — Треугольный пер. - ул. Вокзальная — Лен. ш. - Московский пр. - ул. Крепостная — ул. Гагарина — ул. Приморская — пр. Победы - ул. Гагарина — ул. Крепостная — Московский пр. - Лен. ш. - ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная — Лен. пр. – наб. 40-летия ВЛКСМ — ул. Островная — Харитоновский мкр.;

- маршрут № 13 - Треугольный пер. - ул. Вокзальная — Лен. ш. - ул. Приморская (разворот у бассейна) — ул. Приморская — Лен. ш. - ул. Вокзальная — ул. Железнодорожная (у автовокзала);

- маршрут № 134 - Треугольный пер. - ул. Вокзальная — Лен. ш. - далее по маршруту до п. Гаврилово.