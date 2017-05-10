Для родителей в период школьных каникул будет работать телефон доверия ГУ МВД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало телефон доверия для родителей, дети которых отправятся в загородные лагеря. Позвонив по номеру (812) 573-21-81 можно сообщить о недостатках в организации детских оздоровительных учреждений, а также уведомить подразделения органов внутренних дел и территориальных органов МЧС России о месте и времени проведения самостоятельно организованного группового отдыха. Стражи правопорядка также призывают родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- 1 января в Выборгском роддоме появились на свет четыре здоровых малыша
- В Выборге трудоустроят четырех инвалидов
- В Выборгском районе открылся временный мост через реку Петлянку
- Выборгская прокуратура начала проверку по обращениям горожан о завышенных тарифах в сфере ЖКХ
- В новый терминал Пулково переводят почти все международные рейсы