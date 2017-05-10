8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Для родителей в период школьных каникул будет работать телефон доверия ГУ МВД

10.05.2017 17:22

Hot Line PhoneГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало телефон доверия для родителей, дети которых отправятся в загородные лагеря. Позвонив по номеру (812) 573-21-81 можно сообщить о недостатках в организации детских оздоровительных учреждений, а также уведомить подразделения органов внутренних дел и территориальных органов МЧС России о месте и времени проведения самостоятельно организованного группового отдыха. Стражи правопорядка также призывают родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Мая 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Голосование

Сколько времени вы проводите в интернете?

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»