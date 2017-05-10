Для родителей в период школьных каникул будет работать телефон доверия ГУ МВД

10.05.2017 17:22

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало телефон доверия для родителей, дети которых отправятся в загородные лагеря. Позвонив по номеру (812) 573-21-81 можно сообщить о недостатках в организации детских оздоровительных учреждений, а также уведомить подразделения органов внутренних дел и территориальных органов МЧС России о месте и времени проведения самостоятельно организованного группового отдыха. Стражи правопорядка также призывают родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения.