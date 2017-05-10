Выборжцы встали в колонну «Бессмертного полка»

10.05.2017 10:51

Во всероссийской акции «Бессмертный полк» в Ленобласти 9 мая приняли участие около 150 тысяч человек. В колонне с портретами фронтовиков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, прошествовали дети, внуки и правнуки солдат и офицеров Советской армии из всех муниципальных районов.

В Выборге в акции приняли участие порядка десяти тысяч человек – сообщает пресс-служба районной администрации. Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, прошло от Рыночной до Красной площади. В праздничной колонне прошли ветераны, военнослужащие, пенсионеры, школьники и студенты, работники предприятий и организаций Выборга и района. Подробнее о том, как отмечали 9 мая в Выборге, сегодня в программе «Город Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ в 19 часов.