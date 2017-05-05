Письма с фронта (ВИДЕО)
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Мая 2017
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19:06 Парад Победы в Выборге 1996 г. (ВИДЕО)
19:04 Ветераны на парадах разных лет (ВИДЕО)
19:03 Ветераны о 9 мая 1945 года (ВИДЕО)
19:02 Письма с фронта (ВИДЕО)
17:58 За кого поболеть в выходные
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16:55 Прогноз погоды на выходные дни
16:39 Ребёнок погиб при пожаре в Выборгском районе
12:01 «Теле2-СПб» заплатит 50 тысяч рублей за несоблюдение пожаробезопасности в лесах
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10:51 Областная акция «Бессмертный полк» состоится в Кингисеппе
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10:43 Обращение губернатора Александра Дрозденко по случаю Дня городов воинской славы