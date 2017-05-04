8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Информация для выборгских автомобилистов

04.05.2017 16:56

Znak Kirpich largeВ праздничные дни в Выборге будет ограничено движение транспорта. С 7 часов утра 8 мая до полудня 9 мая будут закрыты для проезда:
• проспект Ленина – от Рыночной площади до Ленинградского проспекта
• улица Пионерская – от Прогонной в сторону набережной
• проспект Суворова – от улицы Кеппа до Леншоссе.

До 23:00 9 мая будут закрыты проспект Ленина, улица Мира (до Московского проспекта), периметр Красной площади.
В День Победы с 7 утра до 13:30 будет ограничен проезд по улице Пушкина и проспекту Суворова – от Леншоссе до Выборгской.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Мая 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Голосование

Встанете ли вы 9 мая в строй Бессмертного полка?

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»