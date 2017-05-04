Информация для выборгских автомобилистов
В праздничные дни в Выборге будет ограничено движение транспорта. С 7 часов утра 8 мая до полудня 9 мая будут закрыты для проезда:
• проспект Ленина – от Рыночной площади до Ленинградского проспекта
• улица Пионерская – от Прогонной в сторону набережной
• проспект Суворова – от улицы Кеппа до Леншоссе.
До 23:00 9 мая будут закрыты проспект Ленина, улица Мира (до Московского проспекта), периметр Красной площади.
В День Победы с 7 утра до 13:30 будет ограничен проезд по улице Пушкина и проспекту Суворова – от Леншоссе до Выборгской.