9 мая в Выборге к местам воинских захоронений пойдут автобусы

04.05.2017 16:23

По традиции 9 мая в Выборге будет организовано транспортное сообщение к местам воинских захоронений. В 13 часов все желающие отправятся к мемориалу «Петровка», затем на Южное кладбище, где пройдет панихида. Затем автобусы поедут к воинскому захоронению на 4-м километре Ленинградского шоссе.

Отправление из города - в 13 часов от дома № 1 на Ленинградском шоссе.