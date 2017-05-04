9 мая в Выборге к местам воинских захоронений пойдут автобусы
По традиции 9 мая в Выборге будет организовано транспортное сообщение к местам воинских захоронений. В 13 часов все желающие отправятся к мемориалу «Петровка», затем на Южное кладбище, где пройдет панихида. Затем автобусы поедут к воинскому захоронению на 4-м километре Ленинградского шоссе.
Отправление из города - в 13 часов от дома № 1 на Ленинградском шоссе.
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