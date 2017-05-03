Администрация сообщает о планах по ремонту дорог в Выборге

03.05.2017 17:02

В Выборге идет ремонт дорог. Уже отремонтировано порядка 3 000 кв. метров проезжей части. Как сообщает пресс-служба районной администрации, работы будут продолжены. Планируется восстановить еще 3 000 кв. метров. В списке - Калининский микрорайон, центральная часть города.

В сообщении уточняется, что основной ремонт пройдет по следующим объектам: ул. Васильева (от Одесского переулка до ул. Крепостной), ул. Кленовая, Хельсинкское шоссе, ул. Травяная (от дома № 11 по ул. Травяной до ул. Круговой), ул. Круговая (включая часть Приморского шоссе и пересечения с ул. Гагарина), пр. Победы (от Приморской до Гагарина), ул. Гагарина (от ул. Крепостной до пер. с ул. Приморской), перекресток от Ильинской до Маяковской (за исключением перекрестка с ул. Куйбышева), ул. Вокзальная, ул. Мира.