В Выборгском районе установили монумент танкистам, погибшим в 1944 году
В Выборгском районе появился новый памятный знак. Сегодня монумент танкистам 30-й гвардейской танковой бригады установили на месте сражения под Тали-Ихантала. Памятник изготовлен из гранита карьера «Возрождение». Мемориал установили на предполагаемом месте гибели экипажа танка Т-34 30 июня 1944 года.
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