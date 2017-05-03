В Выборгском районе установили монумент танкистам, погибшим в 1944 году

03.05.2017 16:44

В Выборгском районе появился новый памятный знак. Сегодня монумент танкистам 30-й гвардейской танковой бригады установили на месте сражения под Тали-Ихантала. Памятник изготовлен из гранита карьера «Возрождение». Мемориал установили на предполагаемом месте гибели экипажа танка Т-34 30 июня 1944 года.