В «Зеленом острове» пройдут соревнования «Школа безопасности»

03.05.2017 15:12

С 4 по 6 мая 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленый остров» будут проходить региональные соревнования «Школа безопасности». Организаторами выступили Комитет общего и профессионального образования Ленобласти, «Центр «Ладога», региональное ГУ МЧС и областное отделение Россоюзспаса.

В программу соревнований включены: полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение; эстафета на пересеченной местности; маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ; «Знатоки правил дорожного движения»; творческая программа.

В соревнованиях участвуют команды общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования.