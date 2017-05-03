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В «Зеленом острове» пройдут соревнования «Школа безопасности»

03.05.2017 15:12

Zeleniy Ostrov VorotaС 4 по 6 мая 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленый остров» будут проходить региональные соревнования «Школа безопасности». Организаторами выступили Комитет общего и профессионального образования Ленобласти, «Центр «Ладога», региональное ГУ МЧС и областное отделение Россоюзспаса.
В программу соревнований включены: полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение; эстафета на пересеченной местности; маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ; «Знатоки правил дорожного движения»; творческая программа.
В соревнованиях участвуют команды общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования.

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