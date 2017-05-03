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Автомобили, мешающие проведению эстафеты, будут эвакуированы

03.05.2017 11:59

Znak Parkovka Zapret Evakuator4 мая начиная с 11 часов в центре Выборга будет производиться эвакуация припаркованного транспорта, мешающего проведению легкоатлетической эстафеты. В этот день жителей просят не парковать автомашины возле домов № 1, 3 и 7 по проспекту Суворова; Морской набережной, 24; на Пушкина и Выборгской - от дома № 42 до пересечения с проспектом Суворова.
Напомним, во время проведения легкоатлетической эстафеты будет частично ограничено автомобильное движение в центре Выборга.

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