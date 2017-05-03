Лекция для родителей слабовидящих детей состоится 11 мая в Выборге

03.05.2017 10:22

11 мая в 10 часов в здании Выборгского филиала РАНХиГС пройдёт лекция для родителей детей с особенностями зрения. На вопросы слушателей ответит доцент кафедры тифлопедагогики РГПУ имени Герцена кандидат педагогических наук Лидия Фомичева.

Будут затронуты темы:

• Мой ребёнок с проблемами зрения: педагогика его успеха (какие шаги делать).

• Современное школьное образование детей с нарушением зрения: что доступно и актуально для личностного роста моего ребенка.

• Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения: как они определяют требования к образовательной среде моего ребенка.