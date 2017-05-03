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Лекция для родителей слабовидящих детей состоится 11 мая в Выборге

03.05.2017 10:22

slepye deti11 мая в 10 часов в здании Выборгского филиала РАНХиГС пройдёт лекция для родителей детей с особенностями зрения. На вопросы слушателей ответит доцент кафедры тифлопедагогики РГПУ имени Герцена кандидат педагогических наук Лидия Фомичева.
Будут затронуты темы:
• Мой ребёнок с проблемами зрения: педагогика его успеха (какие шаги делать).
• Современное школьное образование детей с нарушением зрения: что доступно и актуально для личностного роста моего ребенка.
• Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения: как они определяют требования к образовательной среде моего ребенка.

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