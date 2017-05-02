Программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

02.05.2017 16:09

В преддверии Дня Победы в Выборге пройдут традиционные велопробег, автопробег, легкоатлетическая эстафета.

5 мая в 12:00 в выставочном зале «Выборг-город воинской славы» (ул. Димитрова, 5) откроется портретная галерея «Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В этот же день во Дворце культуры (ул. Советская, 16) пройдет торжественное собрание и праздничный концерт с участием ансамбля песни и танца Дома офицеров Западно-Военного округа «Белые ночи». Начало в 14:00.

6 и 7 мая в Доме-музее В.И. Ленина (ул. Рубежная, 15) запланированы сеансы документальной хроники «Выборгская наступательная операция», «Подписание договора о перемирии между СССР и Финляндией в Москве 19 сентября 1944 г. и установление границы между СССР и Финляндией в 1944 году».

Непосредственно в День Победы, 9 мая, в нашем городе пройдет целая череда мероприятий. Состоится прохождение парадных расчетов войск Выборгского гарнизона, праздничной колонны и участников акции «Бессмертный полк». Как и прежде, любой желающий может присоединиться к акции. Сбор участников на Рыночной площади в 9:00.

На Красной площади пройдут торжественный митинг, показательные выступления военнослужащих в/ч 02511 и курсантов военно-патриотического клуба боевой системы ТАКИБО, акция «Солдатская каша». Также в программе праздничный концерт «Звучит над городом Победа!», который завершится в 22:00 хоровым исполнением песни «День Победы». Затем горожан и гостей Выборга поздравит с праздником ВИА «Поющие гитары».

На площади Выборгских полков в 12:00 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Здесь же пройдет ставший уже традиционным Бал Победы. Под музыку военных лет на гранитных плитах площади закружатся пары, одетые в стиле 1940-х годов. Начало в 18:00.

Завершится день праздничным фейерверком в акватории Большого ковша. Начало в 23:00.

Обращаем внимание автомобилистов на ограничение движения автомобильного транспорта в Выборге во время репетиций и проведения мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.

4 и 6 мая с 08:00 до 12:00

- проспект Ленина (от Ленинградского проспекта до пр. Суворова);

- ул. Ушакова (от пересечения с ул. Северной до пр. Ленина).

с 07:00 8 мая до 12:00 9 мая

- проспект Ленина (от Рыночной площади до Ленинградского проспекта)

- выезд на проспект Ленина с Рыбного переулка, ул. Николаева, ул. Димитрова;

- ул. Пионерская (от ул. Прогонной в сторону наб. 40-летия ВЛКСМ);

- проспект Суворова (от улицы Кеппа до Ленинградского шоссе).

с 07:00 8 мая до 23:00 9 мая

- проспект Ленина (от Ленинградского проспекта до Московского проспекта);

- ул. Мира (от Московского проспекта до проспекта Суворова);

- улица Ушакова (от ул. Северной до проспекта Ленина);

- проспект Суворова (от улицы Кеппа до Ленинградского шоссе);

- Ленинградское шоссе (до пересечения с ул. Вокзальной);

- ул. Северная (до пересечения с ул. Димитрова).

с 07:00 до 13:30 9 мая

- ул. Пушкинская (от ул. Крепостной до ул. Выборгской);

- проспект Суворова (от ул. Выборгской до ул. Крепостной), въезд на ул. Садовую;

- проспект Суворова (от ул. Крепостной до Ленинградского шоссе).

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