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На Красной площади идет репетиция парада

02.05.2017 10:09

Parad repeticiaВ Выборге сегодня утром состоялась репетиция парада Победы. В ней были задействованы войска Выборгского гарнизона. 9 мая на Рыночной площади они образуют колонну, которая двинется по проспекту Ленина к Красной площади. По этому маршруту пройдут военные, учащиеся школ и высших учебных заведений, представители общественных организаций.
Кроме того, в День Победы жители и гости Выборга встанут в строй Бессмертного полка. Сбор участников будет проходить 9 мая в 9 часов утра на Рыночной площади.

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