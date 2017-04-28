Май в Выборге ожидается теплым и в меру дождливым

28.04.2017 14:30

Потепление не за горами - такой новостью нас порадовали сотрудники Выборгской гидрометеорологической станции. По их словам, среднемесячная температура в апреле была на полтора градуса ниже нормы, которая составляет +2,2° С. Осадков выпало 130% от нормы. Особенно много их было в третьей декаде апреля. Вместо положенных 10 мм – 30. И всё из-за снега, говорят синоптики. Кстати, по климатическим показателям нынешний апрель «недалеко ушёл» от апреля 2003 года.

Исходя из многолетних наблюдений, среднемесячная температура мая в Выборгском районе составляет 9,9° С. По прогнозам, в наступающем месяце она будет немного выше нормы (в интервале от 0.5 до 2 градусов). Ожидаемое количество осадков составит 80 - 120% от нормы.