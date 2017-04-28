Автопробег «Дорогами Победы» пройдет по Выборгу 3 мая

28.04.2017 11:54

3 мая в Выборге состоится автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках автопробега на территории Южного кладбища пройдет передача Вечного огня в Единую чашу воинской славы.

Колонна автомобилей стартует от братского захоронения «4-й км Ленинградского шоссе» в 15:00 по маршруту:

братское захоронение «4-й км Ленинградского шоссе» → Ленинградское шоссе → ул. Северная → набережная 40-летия ВЛКСМ → набережная 30-го Гвардейского корпуса → Петровский мост → Петровская набережная → Крепостной мост → ул. Южный Вал → ул. П.Ф. Ладанова → ул. Выборгская → площадь Выборгских полков → ул. Садовая → ул. Гагарина → пр. Победы → ул. Прорубная → мемориал «Южное кладбище».