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Автопробег «Дорогами Победы» пройдет по Выборгу 3 мая

28.04.2017 11:54

Zakhoronenie 4km3 мая в Выборге состоится автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках автопробега на территории Южного кладбища пройдет передача Вечного огня в Единую чашу воинской славы.
Колонна автомобилей стартует от братского захоронения «4-й км Ленинградского шоссе» в 15:00 по маршруту:
братское захоронение «4-й км Ленинградского шоссе» → Ленинградское шоссе → ул. Северная → набережная 40-летия ВЛКСМ → набережная 30-го Гвардейского корпуса → Петровский мост → Петровская набережная → Крепостной мост → ул. Южный Вал → ул. П.Ф. Ладанова → ул. Выборгская → площадь Выборгских полков → ул. Садовая → ул. Гагарина → пр. Победы → ул. Прорубная → мемориал «Южное кладбище».

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