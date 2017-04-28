Завершена модернизация подстанции «Молодежная»

28.04.2017 11:09

ПАО «Ленэнерго» завершило модернизацию подстанции «Молодежная». Реконструкция подстанции обеспечила мощность для подключения новых потребителей, а также дополнительную надежность электроснабжения жителей Полянского сельского поселения Выборгского района.

Энергетики смонтировали новые трансформаторы, увеличив мощность энергоисточника более чем в два раза, а также установили современное распределительное устройство 10 кВ.

Реконструкция подстанции позволила подключить к электросетям 250 новых потребителей, среди которых фермерское хозяйство в Полянском сельском поселении, дачные и садовые товарищества «Золотые пески», «Приветнинское», «Озерное», а также частные жилые дома. На энергоисточнике создан резерв мощности, необходимый для дальнейшего развития территории и подключения новых потребителей.