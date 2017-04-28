За поджог сухой травы можно поплатиться крупным штрафом
28.04.2017 10:07
Неконтролируемый пал сухой травы может угрожать лесам, торфяникам и населенным пунктам. Об этом в преддверии праздничных выходных напоминает противопожарная служба Ленобласти. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф. Для граждан - в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.
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