За поджог сухой травы можно поплатиться крупным штрафом

28.04.2017 10:07

Неконтролируемый пал сухой травы может угрожать лесам, торфяникам и населенным пунктам. Об этом в преддверии праздничных выходных напоминает противопожарная служба Ленобласти. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф. Для граждан - в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.