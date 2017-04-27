В Выборге состоится четвертьфинал областного чемпионата КВН

27.04.2017 17:29

30 апреля в 17:00 в здании выборгского Дома культуры состоится четвертьфинал Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской области сезона 2017 года.

В программе три конкурсные номинации: приветствие «Отсель грозить мы будем шведу», триатлон, музыкальный номер «Из глубины веков».

За право выхода в полуфинал будут бороться: «Ку» (Приозерский район), «Лирой Дженкинс» (Выборгский район), «Колтуши» (Всеволожский район), «Йожген Гжишков» (Всеволожский район), «Цветы и подоконники» (Киришский район).