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Выборгская таможня готовится к увеличению пассажиропотока

27.04.2017 16:42

TamognyaВ предстоящие выходные и праздничные дни ожидается значительное увеличение числа российских граждан, желающих посетить Финляндию, в связи с чем не исключено образование очередей перед пунктами пропуска Выборгской таможни. Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.
Прогнозируется значительное увеличение количества легковых машин и автобусов по выезду из Российской Федерации со второй половины дня 28 апреля, 29 и 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8 и 9 мая, а также массовый въезд на территорию России 1-го и с 8 по 10 мая.
В период праздничных дней будет организовано использование полос движения реверсивного направления, а также, в случае необходимости, полос на грузовом направлении, говорится в пресс-релизе Выборгской таможни.
Несмотря на предпринимаемые меры, в период майских праздников возможно увеличение времени прохождения пограничного и таможенного контроля. Выборгская таможня рекомендует перед выездом отслеживать информацию о ситуации в пунктах пропуска и планировать маршрут с учетом полученной информации.

Полезные ссылки для отслеживания ситуации на границе:
• ситуация на пунктах пропуска на границе с Финляндией в режиме on-line на легковых направлениях - http://m.granitsa-online.com/widget.aspx
• сайт Росграницы - http://www.rosgranitsa.ru
• ситуация на пунктах пропуска на границе с Финляндией - http://nagranitse.ru
• сайт таможенной службы Финляндии (на русском языке) - http://www.tulli.fi/ru

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