Объявляется горячая линия по вопросам организации летнего детского отдыха

27.04.2017 16:37

В связи с приближением летних каникул Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области объявляет горячую телефонную линию по вопросам, связанным с детским летним отдыхом и детской занятостью во время каникул.

Жители 47 региона, имеющие вопросы и проблемы в этой сфере, могут оставить свои обращения по телефонам: (812) 400-36-49, 710-00-15, 400-37-66 со 2 по 5 мая с 10 до 17 часов, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области