Объявляется горячая линия по вопросам организации летнего детского отдыха
В связи с приближением летних каникул Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области объявляет горячую телефонную линию по вопросам, связанным с детским летним отдыхом и детской занятостью во время каникул.
Жители 47 региона, имеющие вопросы и проблемы в этой сфере, могут оставить свои обращения по телефонам: (812) 400-36-49, 710-00-15, 400-37-66 со 2 по 5 мая с 10 до 17 часов, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Молодежный совет Выборга подарил детям с ограниченными возможностями фейерверк улыбок и радости
- В Ленинградской области проходят выборы губернатора
- Об организованной перевозке детей должна быть уведомлена дорожная полиция
- Выборгский центр занятости приглашает молодых мам
- Губернатор поручил разобраться в правильности начисления коммунальных платежей