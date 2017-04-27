В выходные на Южном рынке пройдет весенняя ярмарка

27.04.2017 10:36

Традиционная весенняя ярмарка пройдет в Выборге в предстоящие выходные. 29 и 30 апреля на территории Южного рынка свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, городов Ленинградской области и других регионов России. В торговых рядах можно будет приобрести семена, рассаду и посадочный материал, садовый инвентарь.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу с интерактивными играми и конкурсами. На сцене выступят коллективы художественной самодеятельности Выборгского района, артисты из Петербурга и Москвы.

Торжественное открытие ярмарки - в субботу, в 11 часов утра. Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.