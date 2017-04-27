В Выборге состоялся пасхальный брейн-ринг

27.04.2017 10:01

В Выборге прошел финальный этап епархиального детско-юношеского интеллектуального конкурса «Брейн-ринг», посвященный празднику Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Выборгской епархии.

«Брейн-ринг» включал в себя три тематических раунда. Первый состоял из вопросов по содержанию библейского повествования о событии Воскресения Иисуса Христа. Был направлен на понимание смысла и значения событий Пасхи Христовой. В третьем раунде участники отвечали на вопросы о богослужебных особенностях празднования Пасхи, а также о церковных обычаях и традициях, связанных с ними.

По итогам игры первое место заняла команда Токсовского благочиния. Все ее члены получили дипломы отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии.

Главным призом для команды-победителя стала паломническая поездка на остров Коневец с посещением Рождество-Богородичного Коневского монастыря, которая будет организована в конце учебного года.

Наиболее активные, по мнению жюри, игроки получили памятные подарки. Каждой команде, помимо этого, вручили по торту.