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В Выборге состоялся пасхальный брейн-ринг

27.04.2017 10:01

Brein Ring270417В Выборге прошел финальный этап епархиального детско-юношеского интеллектуального конкурса «Брейн-ринг», посвященный празднику Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Выборгской епархии.
«Брейн-ринг» включал в себя три тематических раунда. Первый состоял из вопросов по содержанию библейского повествования о событии Воскресения Иисуса Христа. Был направлен на понимание смысла и значения событий Пасхи Христовой. В третьем раунде участники отвечали на вопросы о богослужебных особенностях празднования Пасхи, а также о церковных обычаях и традициях, связанных с ними.
По итогам игры первое место заняла команда Токсовского благочиния. Все ее члены получили дипломы отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии.
Главным призом для команды-победителя стала паломническая поездка на остров Коневец с посещением Рождество-Богородичного Коневского монастыря, которая будет организована в конце учебного года.
Наиболее активные, по мнению жюри, игроки получили памятные подарки. Каждой команде, помимо этого, вручили по торту.

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