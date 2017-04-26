Мотоциклы можно будет перевозить по железной дороге в специальных вагонах

26.04.2017 11:27

Федеральная пассажирская компания начинает регулярные перевозки мотоциклов в вагонах-автомобилевозах. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», погрузка первой партии мотоциклов в специальный вагон-автомобилевоз будет осуществлена 28 апреля на площадке Северо-Западного Центра организации перевозок транспортных средств. Вагон будет включен в состав пассажирского поезда №35/36 Санкт-Петербург - Адлер, который отправится в этот же день в 20:27 с Московского вокзала.

В настоящее время в специальных вагонах можно перевозить и автомобили,

и мотоциклы по семи маршрутам, связывающим Москву и Санкт-Петербург

с Петрозаводском, Адлером, Астраханью и Хельсинки, а также Адлер с Ростовом-на-Дону. В стадии подготовки находится ещё несколько направлений: в Казань, Воркуту и Анапу.