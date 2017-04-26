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МММ-2017 состоится в пос. Поляны

26.04.2017 11:11

Dom Molodegi29 – 30 апреля 2017 года в пос. Поляны состоится VI открытый межмуниципальный молодёжный марафон «МММ-2017. Путь к успеху». Мероприятие приурочено к Году экологии в Ленинградской области и Году истории в Российской Федерации.
Участниками марафона станут команды Советов молодёжи Выборгского района. Состав команды - 5 человек.
Марафон проводится по семи конкурсным номинациям:
1. Нетрадиционная визитная карточка «История повторяется…», посвященная году истории в Ленинградской области
2. Конкурс интервью «Выход в эфир»
3. Креативно-спортивные соревнования
4. Дебаты
5. Социальная акция «Экологический десант»
6. Круглый стол «Проблемы экологии в регионе и пути их решения»
7. Конкурс на креативное мышление «Взрыв мозга»
Победители и призеры будут награждены грамотами и специальными подарками.

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