МММ-2017 состоится в пос. Поляны
29 – 30 апреля 2017 года в пос. Поляны состоится VI открытый межмуниципальный молодёжный марафон «МММ-2017. Путь к успеху». Мероприятие приурочено к Году экологии в Ленинградской области и Году истории в Российской Федерации.
Участниками марафона станут команды Советов молодёжи Выборгского района. Состав команды - 5 человек.
Марафон проводится по семи конкурсным номинациям:
1. Нетрадиционная визитная карточка «История повторяется…», посвященная году истории в Ленинградской области
2. Конкурс интервью «Выход в эфир»
3. Креативно-спортивные соревнования
4. Дебаты
5. Социальная акция «Экологический десант»
6. Круглый стол «Проблемы экологии в регионе и пути их решения»
7. Конкурс на креативное мышление «Взрыв мозга»
Победители и призеры будут награждены грамотами и специальными подарками.