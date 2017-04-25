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«Волги» и «Москвичи» автопробегом отправятся из Петербурга в Лаппеенранту

25.04.2017 16:43

Avtoprober25041720 мая 2017 года из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту стартует первый в истории автопробег ретро-машин. Целью автопробега, по словам организаторов, является, в частности, укрепление культурных, дружеских и исторических связей между двумя городами, а также установление прямых контактов с представителями ретро-автоклубов и автомузеев Южной Карелии.
Колонна автомобилей, среди которых раритетные Волги, Москвичи, Жигули и Лады изготовленные во времена СССР, стартует от здания старой Биржи (Биржевая площадь, 4) в субботу, 20 мая, в 11:00. После официального старта колонна автомобилей в сопровождении экипажа ГИБДД Санкт-Петербурга выйдет на Западный скоростной диаметр, организованно пересечёт пограничные пункты и будет встречена на территории Финляндии представителями финских ретро-автоклубов и журналистами.
В воскресенье, 21 мая, в 11:00 на Рыночной площади Лаппеенранты (Kauppatori) состоится выставка автомобилей участников автопробега.

В течение двух часов жители и туристы города, а также все, кто интересуется историей автомобилестроения, смогут пообщаться с участниками автопробега, осмотреть автомобили и сделать фотографии на память.
После окончания выставки участники автопробега организованно вернутся в Санкт-Петербург.

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