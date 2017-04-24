Ушёл из жизни глава Выборгского района Александр Лысов

24.04.2017 09:51

23 апреля 2017 года пришла печальная новость: после продолжительной болезни скончался глава Выборгского района Ленинградской области Александр Петрович Лысов.

Александр Петрович родился в 1953 году в Краснодарском крае. В Выборге остался после службы в армии. Преподавал в школе № 8, работал в ЗАО «Выборгская топливная компания», был первым заместителем гендиректора ОАО «Мурманский морской рыбный порт», трудился директором по персоналу на Выборгском судостроительном заводе. В мае 2014 года был избран на пост главы МО «Выборгский район Ленинградской области». Соболезнования в связи с кончиной Александра Лысова уже выразил губернатор Александр Дрозденко:

«Трудно поверить, что Александра Петровича Лысова больше нет с нами. Оптимист, добрый, отзывчивый и бесконечно любивший выборгскую землю человек - таким мы помним Александра Петровича. Педагог, управленец, глава администрации, депутат, глава района - на каждом этапе жизненного пути Александр Петрович Лысов умел оставаться самим собой. Он любил людей, стремился понять и прочувствовать проблемы каждого. И потому его тоже любили, ему доверяли жители района, и это доверие он всегда старался оправдывать. Для Выборгского района, для всей Ленинградской области уход этого незаурядного человека, труженика и патриота - большая, невосполнимая потеря. Хочу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Александра Петровича Лысова. Мы всегда будем помнить его. Мы глубоко скорбим о его безвременном уходе».

Прощание с Александром Лысовым состоится 26 апреля в 11 часов в киноцентре «Выборг-Палас».

В 13 часов в Спасо-Преображенском соборе будет совершен чин отпевания.