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На Радоницу на кладбища пойдут дополнительные автобусы

21.04.2017 10:46

Autobus Ostanovka largeПо просьбе жителей администрацией Выборгского района организовано дополнительное транспортное сообщение 25 апреля 2017 года от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в п. Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.

Маршрут № 8а: ул. Спичечная – Ленинградское шоссе – ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная – ул. Кривоносова – Северное кладбище

От ул. Спичечная От Северного кладбища
08-00 08-35
09-10 09-45
10-20 10-55
11-30 12-05
12-40 13-15
13-50 14-25
15-00 15-35

Маршрут № 127а: Ленинградский пр. – ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе – ул. Приморская – ул. Спичечная (напротив магазина «Техносила») – кладбище (п. Верхне-Черкасово)

От автовокзала

От кладбища

(п. Верхне-Черкасово)
08-30 09-10
10-15 10-55
11-35 12-15
12-50 13-15
14-00 14-40

Обратите внимание - в обратную сторону автобус пойдет от кладбища (п. Верхне-Черкасово) по Ленинградскому шоссе, без заезда на ул. Спичечную.

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