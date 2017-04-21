На Радоницу на кладбища пойдут дополнительные автобусы
По просьбе жителей администрацией Выборгского района организовано дополнительное транспортное сообщение 25 апреля 2017 года от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в п. Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.
Маршрут № 8а: ул. Спичечная – Ленинградское шоссе – ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная – ул. Кривоносова – Северное кладбище
|От ул. Спичечная
|От Северного кладбища
|08-00
|08-35
|09-10
|09-45
|10-20
|10-55
|11-30
|12-05
|12-40
|13-15
|13-50
|14-25
|15-00
|15-35
Маршрут № 127а: Ленинградский пр. – ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе – ул. Приморская – ул. Спичечная (напротив магазина «Техносила») – кладбище (п. Верхне-Черкасово)
|От автовокзала
|
От кладбища
(п. Верхне-Черкасово)
|08-30
|09-10
|10-15
|10-55
|11-35
|12-15
|12-50
|13-15
|14-00
|14-40
Обратите внимание - в обратную сторону автобус пойдет от кладбища (п. Верхне-Черкасово) по Ленинградскому шоссе, без заезда на ул. Спичечную.