На Радоницу на кладбища пойдут дополнительные автобусы

21.04.2017 10:46

По просьбе жителей администрацией Выборгского района организовано дополнительное транспортное сообщение 25 апреля 2017 года от города до Северного кладбища (Кангас) и кладбища в п. Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.

Маршрут № 8а: ул. Спичечная – Ленинградское шоссе – ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная – ул. Кривоносова – Северное кладбище

От ул. Спичечная От Северного кладбища 08-00 08-35 09-10 09-45 10-20 10-55 11-30 12-05 12-40 13-15 13-50 14-25 15-00 15-35

Маршрут № 127а: Ленинградский пр. – ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе – ул. Приморская – ул. Спичечная (напротив магазина «Техносила») – кладбище (п. Верхне-Черкасово)

От автовокзала От кладбища (п. Верхне-Черкасово) 08-30 09-10 10-15 10-55 11-35 12-15 12-50 13-15 14-00 14-40

Обратите внимание - в обратную сторону автобус пойдет от кладбища (п. Верхне-Черкасово) по Ленинградскому шоссе, без заезда на ул. Спичечную.