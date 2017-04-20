Закрыто движение по дороге «подъезд к Яшино»
С 20 апреля по 1 июля 2017 года будет закрыто сквозное движение по автомобильной дороге «подъезд к пос. Яшино» в связи с дорожными работами. Движение осуществляется по объездному маршруту.
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