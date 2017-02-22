Выборжцы поздравляют земляков с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)
День защитника Отечества – это объединяющий и важный праздник для жителей нашей страны. Накануне 23 февраля мы провели опрос на улицах Выборга. Горожане поздравили защитников Родины и высказали им свои сердечные пожелания.
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