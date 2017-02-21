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В Выборге ведутся работы по улучшению уличного освещения

21.02.2017 11:25

Fonar Kr.PloschadВ Выборгском районе Ленобласти по заказу администрации проводятся мероприятия по подготовке программы развития системы наружного освещения. Как сообщает пресс-служба районной администрации, целью является усовершенствование освещения в городе и населенных пунктах, которые ранее были поселками, а теперь стали городскими микрорайонами.
ООО «Электрик-Лайт» проводит ревизию городских электролиний, готовит предложения по переоборудованию и дооснащению малоосвещённых территорий, восстановлению утраченных элементов конструкций. Ревизия объектов пройдет до конца февраля. Предложения по усовершенствованию уличного освещения будут представлены отделу благоустройства районной администрации. По словам специалистов отдела, для усовершенствования городского освещения требуются дополнительные расходы. Рассматриваются варианты бюджетного финансирования и участия в областных программах.

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