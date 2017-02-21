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23 февраля Выборг отмечает День защитника Отечества

21.02.2017 10:08

23february23 февраля в Выборге пройдут разнообразные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
В 13:00 начнется торжественное возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Федору Апраксину, к памятнику «Танк», к мемориалу «Братское захоронение советских воинов на Южном кладбище» и к братскому захоронению на 4 км Ленинградского шоссе.
В 15:00 на площади Выборгских полков состоится торжественный митинг, в котором примут участие военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, школьники и студенты, а также представители районной администрации и депутатского корпуса.
В 16:00 во Дворце культуры (ул. Советская, 16) начнется торжественное собрание и праздничный концерт «Армейский пламенный привет!». Вход свободный.
Завершится празднование Дня защитника Отечества фейерверком на стадионе «Авангард». Начало в 20:00.
Кроме того, в Выборге и поселениях района проходят различные спортивные и культурные мероприятия, приуроченные к празднику.
Так, 21 февраля в выставочном зале «Выборг – город воинской славы» (ул. Димитрова, 5) состоится творческая встреча «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Александра Свиридова. Начало в 16:30.
23 февраля в спортзале школы №14 г. Выборга состоится турнир по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек всех возрастов. Начало в 15:00.
25 января состоится блицтурнир по шахматам (ул. Мира, 23, шахматный клуб). Начало в 12:00.
Проведение традиционного мотокросса на Батарейной горе, запланированного на 24 февраля, из-за погодных условий отменяется.

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