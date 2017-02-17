Выборгский стройотряд «Викинг» готовится строить Керченский мост (ВИДЕО)

17.02.2017 16:53

День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля в нашей стране.

Молодежная организация «Российские студенческие отряды» объединяет более 240 тысяч молодых людей из 74 регионов. Праздник отмечали и в Выборге. Студенты политехнического колледжа «Александровский» давали концерт. Угощали блинами и чаем. Работала площадка записи желающих вступить в ряды РСО. Первый областной строительный студотряд был основан именно в «Александровском». В состав отряда, который получил название «Викинг», вошли 15 активистов. Уже этим летом стройотряд «Викинг» намерен отправиться в первую поездку - в Крым на строительство Керченского моста или на очистку островов в Арктике.

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