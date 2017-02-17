8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Выборгский стройотряд «Викинг» готовится строить Керченский мост (ВИДЕО)

17.02.2017 16:53

RSO Viking ZapisДень российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля в нашей стране.
Молодежная организация «Российские студенческие отряды» объединяет более 240 тысяч молодых людей из 74 регионов. Праздник отмечали и в Выборге. Студенты политехнического колледжа «Александровский» давали концерт. Угощали блинами и чаем. Работала площадка записи желающих вступить в ряды РСО. Первый областной строительный студотряд был основан именно в «Александровском». В состав отряда, который получил название «Викинг», вошли 15 активистов. Уже этим летом стройотряд «Викинг» намерен отправиться в первую поездку - в Крым на строительство Керченского моста или на очистку островов в Арктике.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»