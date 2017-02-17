Детский сад в Лесогорском открылся после капитального ремонта (ВИДЕО)
В пос. Лесогорском после капитального ремонта торжественно открыли детский сад. Средства на реконструкцию в размере 9 млн рублей из резервного фонда выделил губернатор Ленинградский области Александр Дрозденко. Сегодня дошкольное учреждение посещает около 50 воспитанников. Ожидается, что к лету их количество достигнет 70.
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