Сломанный хулиганами лифт жильцам придется ремонтировать за свои деньги
В Выборге участились случаи вандализма в лифтах. Жильцы одного из подъездов дома № 50 по улице Приморской уже две недели поднимаются на верхние этажи пешком. Вышел из строя подъемник. Неизвестный хулиган настолько сильно ударил ногой по двери кабины, что сместился весь лифтовой портал и закладные детали. Конструкцию повело. И теперь специалистам предстоит полностью разбирать ее, чтобы отремонтировать. На ремонт потребуется порядка 26 тысяч рублей. Сумму придется собирать жильцам подъезда. В тариф за содержание жилья не заложено исправление последствий хулиганских действий.
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