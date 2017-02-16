Сломанный хулиганами лифт жильцам придется ремонтировать за свои деньги

16.02.2017 13:02

В Выборге участились случаи вандализма в лифтах. Жильцы одного из подъездов дома № 50 по улице Приморской уже две недели поднимаются на верхние этажи пешком. Вышел из строя подъемник. Неизвестный хулиган настолько сильно ударил ногой по двери кабины, что сместился весь лифтовой портал и закладные детали. Конструкцию повело. И теперь специалистам предстоит полностью разбирать ее, чтобы отремонтировать. На ремонт потребуется порядка 26 тысяч рублей. Сумму придется собирать жильцам подъезда. В тариф за содержание жилья не заложено исправление последствий хулиганских действий.