Единый государственный экзамен в Выборге сдавали родители (ВИДЕО)

16.02.2017 12:52

Выборг присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Испытание проходило на базе 13-й школы, которая входит в число пяти пунктов приема в Выборгском районе. Родители школьников прошли всю процедуру – от момента регистрации и прохода через металлодетектор до инструктажа и выполнения реальных заданий прошлых лет по русскому языку. Взрослые на себе испытали, каково это – сдавать ЕГЭ.