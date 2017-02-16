Единый государственный экзамен в Выборге сдавали родители (ВИДЕО)
Выборг присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Испытание проходило на базе 13-й школы, которая входит в число пяти пунктов приема в Выборгском районе. Родители школьников прошли всю процедуру – от момента регистрации и прохода через металлодетектор до инструктажа и выполнения реальных заданий прошлых лет по русскому языку. Взрослые на себе испытали, каково это – сдавать ЕГЭ.
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