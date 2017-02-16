Выборгские полицейские разъясняют школьникам правила поведения в Интернете (ВИДЕО)

16.02.2017 12:36

Безопасность школьников в сети Интернет накануне обсуждали с учениками выборгской школы № 10. Ребятам рассказали, какую опасность может нести общение в виртуальном мире, дали советы, как вести себя в тех или иных ситуациях. Подобные встречи запланированы во всех выборгских школах.

По словам начальника выборгского отделения полиции по делам несовершеннолетних Александры Архиповой, родителям стоит ограничивать доступ детей в Интернет.