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Выборгские полицейские разъясняют школьникам правила поведения в Интернете (ВИДЕО)

16.02.2017 12:36

Internet PlanshetБезопасность школьников в сети Интернет накануне обсуждали с учениками выборгской школы № 10. Ребятам рассказали, какую опасность может нести общение в виртуальном мире, дали советы, как вести себя в тех или иных ситуациях. Подобные встречи запланированы во всех выборгских школах.
По словам начальника выборгского отделения полиции по делам несовершеннолетних Александры Архиповой, родителям стоит ограничивать доступ детей в Интернет.

 

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