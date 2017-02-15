День памяти воинов-интернационалистов: опрос на улицах Выборга (ВИДЕО)

15.02.2017 16:44

Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Боевые действия продолжались почти десять лет. В них приняли участие 700 жителей Выборгского района. 18 человек погибли, выполнив свой воинский долг. На Северном Кавказе и в Чечне сложили свои головы 44 наших земляка. И сколько бы ни прошло лет, в сердце каждого россиянина будет жить память о тех, кто не вернулся с полей сражений. И каждый год 15 февраля будут чествовать тех, кто был участником тех событий.

Вот что говорят об этом жители Выборга: