8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

17 февраля горячую линию проводит Выборгская прокуратура

15.02.2017 14:43

Prokuratura800x600Выборгской городской прокуратурой проводится горячая линия по вопросам противодействия коррупции при оказании государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Звонки будут приниматься 17 февраля с 10 до 16 часов по телефонам: 8 (813-78) 2-20-08 и 8 (813-78) 3-50-92.
«Горячая линия» предназначена для сообщений гражданами следующей информации:
- о фактах наличия родственных связей между лицами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и лицами (организациями), приобретающими такое право вследствие регистрации;
- о фактах наличия взаимоотношений указанных лиц, основанных на совместной учебе, предыдущих местах работы, местах жительства и рождения и т.п.;
- о фактах регистрации недвижимого имущества при отсутствии правоустанавливающих документов;
- о фактах наличия системы двойных стандартов при реализации должностными лицами полномочий в указанной сфере (принятие противоположных решений при наличии одинаковых условий и оснований; предоставление необоснованных привилегий);
- об иных фактах коррупции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»