17 февраля горячую линию проводит Выборгская прокуратура

15.02.2017 14:43

Выборгской городской прокуратурой проводится горячая линия по вопросам противодействия коррупции при оказании государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Звонки будут приниматься 17 февраля с 10 до 16 часов по телефонам: 8 (813-78) 2-20-08 и 8 (813-78) 3-50-92.

«Горячая линия» предназначена для сообщений гражданами следующей информации:

- о фактах наличия родственных связей между лицами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и лицами (организациями), приобретающими такое право вследствие регистрации;

- о фактах наличия взаимоотношений указанных лиц, основанных на совместной учебе, предыдущих местах работы, местах жительства и рождения и т.п.;

- о фактах регистрации недвижимого имущества при отсутствии правоустанавливающих документов;

- о фактах наличия системы двойных стандартов при реализации должностными лицами полномочий в указанной сфере (принятие противоположных решений при наличии одинаковых условий и оснований; предоставление необоснованных привилегий);

- об иных фактах коррупции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.